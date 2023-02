Offerta Lufthansa, settimana decisiva per il futuro di Ita (audio notizia)

Una settimana forse decisiva per il futuro di Ita. Infatti tra mercoledì e giovedì prossimi è attesa l’offerta di Lufthansa per la società controllata al 100% dal ministero dell’Economia.

Secondo indiscrezioni di agenzia, l’orientamento dei tedeschi è investire circa 350 milioni di euro tramite un aumento di capitale per rilevare il 40% del capitale.

Tutto questo in cambio di alcune garanzie soprattutto per quanto riguarda le possibili conseguenze che potrebbero arrivare dalle centinaia di cause di lavoro degli ex dipendenti di Alitalia attualmente in cassa integrazione.

Qualora i giudici del lavoro riconoscessero invece la continuità aziendale tra Alitalia e Ita, gli ex lavoratori verrebbero reintegrati nella nuova compagnia e Lufthansa chiede che in questo caso sia il ministero dell’Economia a farsi carico degli oneri.

Redazione Madrid