Assemblea Comites Madrid, sarà un 2023 con tante iniziative

MADRID – Quella realizzata in questi giorni dal Comites di Madrid non è stata una consueta Assemblea Ordinaria anche se, come in ogni Assemblea che si rispetti, era previsto un ordine del giorno che è stato puntualmente rispettato.

Non è stata una consueta Assemblea perché, come ha rilevato lo stesso presidente del Comites Andrea Lazzari all’inizio dell’incontro, erano assenti, per la prima volta, i rappresentanti della Cancelleria e dell’Ambasciata.i

Non è stata, poi, una consueta Assemblea perché, svolgendosi nella sede della “Società Italiana di Beneficenza”, era stato stabilito a priori che si sarebbe conclusa alle ore 22:00 in punto, come è effettivamente accaduto.

Quel che è più importante é che le polemiche, che spesso caratterizzano questo tipo di incontri, sono state sostituite da un interessante scambio di idee, un “brainstorming” lo chiamerebbero gli americani. Insomma, una “tempesta di idee” esposte per costruire una “scaletta”, per il momento approssimativa, di quelle che potrebbero essere le iniziative del Comites di Madrid per l’anno in corso. Si è parlato di incontri con astrofisici, proposto dal consigliere Sergio Albani; di “aperitivi culturali” periodici, da realizzare presso Captalona Art, la galleria d’arte di Claudio Fiorenti; di un “murale” a Malaga, in occasione del festival del cinema, segnalato dalla consigliere Emanuela Cozzoni; e di un tributo a Verdi, in occasione dei 210 anni della ricorrenza della sua nascita.

In quanto all’ordine del giorno, una volta approvato il verbale dell’Assemblea precedente, il presidente del Comites, Andrea Lazzari, ha illustrato ai presenti, capitolo per capitolo, il preventivo spese, che sarà presentato al ministero degli Esteri, per l’anno 2023.

L’Assemblea, anche in questa occasione, si è svolta in un clima di collaborazione e con la presenza di tutti i consiglieri ad eccezione di Adriano Bonezzi, fuori sede per ragioni di lavoro.

