Rompighiaccio italiana arriva in un punto mai raggiunto in Antartide (audio notizia)

La nave rompighiaccio italiana “Laura Bassi” dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha toccato il punto più a Sud mai raggiunto da una nave nel Mare di Ross in Antartide, all’interno della Baia delle Balene, un sito fino a oggi inesplorato che si trova alla latitudine di 78° 44.280′ S.

La destinazione rappresenta un traguardo importante per la comunità scientifica internazionale, che sta lavorando per comprendere meglio gli effetti del cambiamento climatico sull’Antartide e sul nostro pianeta. I dati raccolti dalla “Laura Bassi” contribuiranno a formulare strategie per prevenire gli effetti negativi del riscaldamento globale e proteggere l’ambiente.

L’Antartide è una regione estremamente fragile e delicata, e la missione della “Laura Bassi” dimostra l’impegno dell’Italia nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione della ricerca scientifica. Questa nave rappresenta un esempio di come la scienza e la tecnologia possano essere utilizzate per proteggere il nostro pianeta e preservare le sue risorse per le future generazioni.