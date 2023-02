All’Università di Udine una conferenza con i Friulani nel Mondo (audio notizia)

Domani 2 febbraio prenderà il via per due giorni il convegno internazionale “Dal Friuli al mondo. I valori identitari nello spazio linguistico globale” presso l’Università di Udine, evento conclusivo della XIII edizione del Corso di Perfezionamento ‘Valori identitari e imprenditorialità’ organizzato in sinergia con l’Ente Friuli nel Mondo e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Una conferenza di alto profilo per discutere delle opportunità e delle sfide affrontate dai corregionali che vivono all’estero. La conferenza riunirà rappresentanti delle comunità regionali, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e rappresentanti dell’Università di Udine per discutere come sostenere e valorizzare i corregionali all’estero.

La conferenza si aprirà con i saluti del sindaco di Udine Pietro Fontanini e del presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso, seguiti da una serie di interventi da parte dei rappresentanti delle comunità regionali, che parleranno delle loro esperienze e sfide, e da esperti del settore anche di altre Regioni, che forniranno soluzioni pratiche e innovative per sostenere i corregionali all’estero.

L’appuntamento si svolgerà in modalità mista, in presenza e in remoto.

Redazione Madrid