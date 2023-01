Baseball: Altuve, Arráez, Cabrera e Pérez confermano la presenza nel WBC

CARACAS – Mancano meno di due mesi all’acuto di playball nel World Baseball Classic (WBC), e come accade in ogni edizione i tifosi della Vinotinto iniziano a fantasticare sui nomi dei giocatori che saranno nel roster del manager Omar López. Al momento non é stato ancora svelata la lista dei convocati, ma già alcuni giocatori hanno dato il loro “ok” per partecipare a questa sorta di mondiale targato Major League Baseball.

Tra i “bigleaguers” che hanno intenzione di difendere la maglia della Vinotinto dei diamanti in questa quinta edizione del “Clásico” ci sono: Miguel Cabrera (Detroit Tigers); José Altuve (Houston Astros); Luis Arráez (Minnesota Twins) e Salvador Pérez (Kansas City Royals) questa notizia l’ha resa nota lo stesso manager della nazionale venezuelana.

Il raduno della Vinotinto é fissato per il 7 marzo a West Palm Beach, in Florida, quattro giorni prima dell’inizio della fase a gironi della kermesse iridata. Il gruppo D, quello della nazionale venezuelana avrà come sede il LoanDepot Park di Miami. Ma prima il Venezuela disputerà due amichevoli: l’8 marzo contro i Houston Astros (attuali campioni della MLB) nel The Ball Park of the Palm Beaches e il giorno dopo contro i New York Mets nel Clover Park, a Port St Lucie. Infine il 10 marzo, nello stadio dei Miami Marlins, ci sarà l’ultimo allenamento prima dell’inizio del torneo.

L’esordio é fissato per l’11 marzo contro la Repubblica Dominicana, fischio d’inizio alle 20:00 (ora del Venezuela), il 12 l’incontro con il Porto Rico (20:00). Il 13 marzo la nazionale allenata da Omar López riposerà, il giorno dopo affronterà il Nicaragua (alle 13:00) e l’ultima gara di questo primo turno sarà contro Israele (13:00).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)