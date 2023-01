Napoli-Juventus 5-1, gli azzurri travolgono i bianconeri

Il Napoli travolge la Juventus per 5-1 nell’anticipo della 18esima giornata della Serie A e sale a 47 punti, primo in classifica, mentre i bianconeri rimangono a quota 37 distanziati di 10 punti. Gli azzurri sbloccano il risultato al 14′ con Osimhen, indovina il tap-in di testa dopo la respinta di Szczesny sul tiro di Kvaratskhelia.

Il georgiano firma il 2-0 al 39′ approfittando di uno dei tanti errori di Bremer, oggi in giornata no . Dopo pochi minuti i bianconeri si rimettono in partita grazie a Di Maria, che scambia con Milik dopo un paio di rimpalli in area azzurra e con il mancino firma il 2-1.

La ripresa è un monologo azzurro. Rrahmani al 52′ firma il 3-1 con un destro secco su azione da corner. Osimhen al 65′ firma la doppietta personale con un colpo di testa e al 72′ il neoentrato Elmas chiude i conti: 5-1.