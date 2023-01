La jornada política – García-Gallardo, una propuesta indecente

MADRID – No es la primera vez que Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, desata la polémica. Y seguramente no será la última. Ofrecer de manera obligatoria a las mujeres embarazadas, incluyendo de paso también a las que se han decantado por el aborto, escuchar el latido del feto o acceder a una ecografía 4D para observar el feto en movimiento. Esta es la propuesta “provida” de Vox presentada por García-Gallardo.

En la otra orilla, la de los conservadores, la propuesta de García-Gallardo ha despertado reacciones heterogéneas. Borja Semper, portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular, ha señalado con contundencia que su partido discrepa de Vox y no respalda su propuesta sobre el aborto. Por el contrario, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, opinó que no hay motivos para criticar la propuesta del vicepresidente de Castilla y León. Considera que no los hay en “ofrecer a las mujeres toda la información para que “tengan el mayor número de elementos de juicio a la hora de decidir”. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso intervino en el debate. Lo hizo para informar sobre la creación de una línea telefónica para mujeres embarazadas «a favor de la vida y no en contra de nadie».