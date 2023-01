Calcio, Conmebol: aumento dei montepremi nella Libertadores e nella Sudamericana

CARACAS. – Il presidente della Conmebol, Alejandro Domínguez, ha annunciato con un comunicato stampa l’aumento dei montepremi per le principali coppe del Sudamerica: Libertadores, Sudamericanna e Recopa. I tornei in rosa hanno avuto un incremento più consistente.

L’edizione del 2023 della Coppa Libertadores avrà a disposizione un budget di 207.800.000 di dollari che saranno distribuiti tra le squadre partecipanti. Il montepremi sarà distribuito nelle varie fasi del torneo, lo stesso nella Libertadores: 400 mila dollari per la prima fase, 500 mila per la seconda fase, 600 mila per la terza fase. Nella fase a gironi 3 milioni solo per partecipare e 300 mila per ogni vittoria ottenuta. Nella fase ad eliminazione diretta i montepremi saranno i seguenti: 1.250.000 (ottavi), 1.700.000 (quarti), 2.300.000 (semifinali) , 7 milioni (vicecampione) e 18 milioni (campione).

Invece nella Coppa Sudamericana le partecipanti alla prima fase riceveranno 225.000 (la squadra che giocherà in casa) e 250.000 (la squadra che giocherà in trasferta). Per partecipare alla fase a gironi ogni squadra riceverà 900 mila dollari e 100 mila per ogni vittoria. Play off con la terza classificata della Libertadores 500 mila dollari, 550 mila per gli ottavi, 600 mila (quarti di finale), 800 mila (semifinali), 2 milioni (vice campione) e 5 milioni (campione).

(Fioravante De Simone/Redazione Caracas)