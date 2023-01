Calcio venezuelano: la Liga Futve scenderà in campo il 2 febbraio

CARACAS. – Per gli amanti della Liga Futve c’é una data segnata con il pennarello rosso sul calendario: il 2 febbraio, giorno in cui ci sarà il calcio d’inizio della stagione 2023. Il numero delle squadre partecipanti, al momento é di 16, bisogna attendere l’approvazione della cosiddetta “licencia de clubes” per confermare la partecipazione nella massima serie del calcio venezuelano.

Stando a quanto riferito nelle notizie battute sui diversi siti specializzati del “fútbol venezolano” il format sarà lo stesso del 2022. Con le prime 4 che parteciperanno ad un quadrangolare per definire le partecipanti alla Coppa Libertadores e chi porterà a casa lo “scudetto”. Le quadre classificatesi dalla 5ª alla 12ª posizione saranno sorteggiate in due gironi da 4 per definire le 4 partecipanti alla Coppa Sudamericana.

Stando ai rumors degli esperti in materia, le squadre che non hanno ancora il posto garantito in Primera División sono Estudiantes de Mérida, Deportivo Lara ed UCV. Nel caso degli “académicos” la situazione societaria é precipitata dopo la scomparsa in un incidente aereo dell’imprenditore italo-venezolano Christian Toni. Gli amanti del calcio venezuelano sperano che queste squadre riescano a risollevarsi per il bene di questo sport e per la storia che hanno alle loro spalle.

Basta guardare l’albo d’oro della Primera División per rendersi conto che il primo campione del campionato fu proprio l’UCV. Dal canto suo l’Estudiantes ha vinto due scudetti con tanti calciatori di origine italiana in rosa Pino Milillo (protagonista nei due titoli biancorossi). Infine il Deportivo Lara che ha vinto lo scudetto nel 2012 con l’italo-venezuelano Eduardo Saragó senza disputare la finale grazie alle vittorie dei titoli Apertura e Clausura.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)