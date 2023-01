La jornada política – Iglesias llama la izquierda a la unidad

MADRID – Todavía en alta mar. La reunión de los miembros progresistas del Tribunal Constitucional concluyó sin acuerdos. Así las cosas, nada deja suponer que en el pleno no se hagan los nombres de dos magistrados progresistas. Decimos, el de María Luisa Balaguer y el de Cándido Conde-Pumpido. En consecuencia, la suerte de la presidencia del Tribunal Constitucional queda en manos de la progresista María Luisa Segoviano. De no haber sorpresas de última hora, será ella quien hará la diferencia.

Los miembros del Tribunal Constitucional, en el pleno, también elegirán al vicepresidente. En este caso, la decisión parecería más simple. De hecho, una norma no escrita y, sin embargo, siempre respetada hasta ahora, establece que de ser progresista el presidente, la vicepresidencia se entregue a un conservador. O viceversa. Por ende, no habría duda sobre quien estaría llamado a desempeñar el cargo.

El Tribunal Constitucional debería comenzar a navegar en aguas relativamente tranquilas. No así la política. Y no lo hará a lo largo del año en curso. Las elecciones municipales y autonómicas, antes, y las generales, después, condicionarán las estrategias de los partidos. Y serán las responsables de las polémicas, los debates y las diatribas que protagonizarán los líderes de las distintas facciones.

“Es una realidad demoscópica – observó -. De no ir unidos no habrá gobierno de coalición”

El mensaje ha sido enviado. Se conoce el remitente. Y también el destinatario: Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha sido muy clara. Sumar, su plataforma política en fase de creación, no participará en las municipales y autonómica. No lo hará por no estar lista. Es un detalle que no escapa a Iglesias quien, sin embargo, insiste en su apuesta: la unión entre fuerzas progresistas. Sabe que, al involucrar Sumar, el proyecto que impulsa Yolanda Díaz, está englobando indirectamente a otras fuerzas nacionales y territoriales. A saber, Izquierda Unida, Más Madrid y Compromís.