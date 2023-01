La jornada política – Psoe y PP, arranca el año electoral

“Es mejor un gobierno en solitario” dijo irritando a los líderes de la derecha radical quienes, sin embargo, han mantenido el silencio. No obstante, en opinión de los duchos en la materia, su malestar no tardará en manifestare. De acuerdo con las encuestas, un gobierno “monocolor” de los populares resultará casi imposible. Y, de ser ciertas la tendencia que refleja la encuesta publicada por El País, además de Vox necesitaría el apoyo de otros partidos minoritarios. Descartados a priori los movimientos independentistas, por obvias razones, los candidatos son realmente pocos. Y, además, proclives a rechazar participar a gobiernos de coalición con Vox. Por supuesto, mucho dependerá de lo que los populares estarían dispuestos a concederles. No es todo. Núñez Feijó, además, debería convencer a su portavoz del Comité de Campaña. Semper confesó que, a pesar de tener una “relación personal con Santiago Abascal a prueba de bomba”, lo que este representa no es lo que él quiere para el País.