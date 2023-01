FACUA, non tutti i supermarket hanno trasferito la riduzione dell’Iva ai prezzi degli alimenti

Facua ha assicurato d’aver esaminato tra il 3 dicembre e il 30 gennaio, ovvero nei giorni precedenti all’entrata in vigore del provvedimento e in quelli immediatamente successivi, l’evoluzione dei prezzi in catene di distribuzione come Alcampo, Aldi, Día, Lidl, Carrefour, Eroski, Hipercor e Mercadona. Il risultato è stato che in almeno una cinquantina di casi la riduzione dei prezzi equivalente a quella dell’Iva non è avvenuta. Ha precisato che 34 prezzi al dettaglio sono rimasti identici, 11 sono stati parzialmente ridotti e 7 non sono non sono stati oggetto di riduzione ma, al contrario, sono aumentati.