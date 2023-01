Venezuela retoma exportación de crudo para Chevron

CARACAS – Según la agencia Argus, Venezuela reactivó los trámites de exportación de crudo con la carga de 250 mil barriles de petróleo pesado Boscán, procedentes de Bajo Grande en el estado de Zulia. La decisión es consecuencia de las flexibilizaciones de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano, lo que da posibilidades para reactivar las exportaciones de Chevron y las operaciones de la compañía norteamericana en el país.

Con esta carga, se realizaría luego de cuatro años, la primera exportación de este tipo de crudo a EEUU.

Falta que el carguero Beauty One que llegó al estado Zulia el pasado 29 de diciembre complete la carga y se enrumbe hacia la refinería en suelo norteamericano.

La llegada del buque es parte del proyecto de crudo asfáltico Petroboscán de Chevron con la estatal Pdvsa en la región zuliana que está produciendo 10.000 barriles diarios (b/d), no obstante, no hay certeza que Chevron sea el fletador del Beauty One, pero lo seguro es que está cargando para la exportación.

Se conoció según fuentes de Vortexa, que el UACC Eagle fletado por Chevron también pisará aguas venezolanas este 5 de enero para arribar al terminal venezolana de José con 620.400 barriles de nafta, diluyente clave para el crudo extrapesado del Orinoco, que había sido suministrado al país por Irán como parte del acuerdo de cooperación petrolera.

Por último, se espera que el Caribbean Voyager trasporte para Chevron Merey 16 mejorado o crudo similar desde el terminal de José a partir de este fin de semana.

Redacción Caracas