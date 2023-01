Gli auguri di Buon Anno del Cram Abruzzo (audio notizia)

In occasione del nuovo anno il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo indirizza idealmente a tutti i corregionali nel mondo un messaggio di auguri e di speranza che recita: “Inizia un nuovo anno, e con esso si programmano le nuove attività del CRAM per il 2023. Una cosa è scontata: il desiderio di rivedersi e tornare a lavorare insieme, per vivere il senso di appartenenza che contraddistingue noi: i 30 rappresentanti delle associazioni di abruzzesi nel mondo”.

Il Cram ricorda che la comunità degli abruzzesi nel mondo sfiora il milione e mezzo di persone: “che superano gli attuali abitanti residenti in Regione. Siamo una regione fuori dall’Abruzzo e più grande dell’attuale Abruzzo!”.

“Presto – anticipa il Consiglio – faremo le nostre proposte, per le nostre comunità all’estero e per tutti gli abruzzesi residenti nei Paesi fuori dall’Abruzzo e dal continente europeo. Porteremo all’attenzione degli amministratori regionali le nostre istanze, per favorire rapporti sempre più stretti e attivare uno scambio virtuoso di pratiche che porti vantaggi a noi e alla regione dalla quale proveniamo”.

“Il 2023 porterà tante nuove opportunità a noi e all’Abruzzo, con il Turismo delle Radici e le centinaia di attività già programmate in vista dell’anno 2024, proclamato anno nazionale del Turismo delle Radici. Finalmente anche il Governo italiano ci guarda con più interesse, e noi non perderemo le opportunità che vengono da questa rinnovata attenzione.

