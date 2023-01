Online due video sui progetti del Comites di Oslo (audio notizia)

Il Comites di Oslo, utilizzando fondi stanziati dalla Direzione generale per gli italiani all’estero del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale per promuovere le attività dei Comites nel mondo, ha pubblicato sulla sua pagina facebook i primi due video realizzati da Ismaele Tortella: uno sul libro di Monica Miscali sull’Immigrazione italiana in Norvegia e l’altro su Drop In.

Il libro “Destinazione Norvegia. Storia dell’immigrazione italiana di ieri e di oggi” (Milano: Franco Angeli, 2021), che raccoglie le ricerche sull’immigrazione italiana in Norvegia svolte da Monica Miscali, professoressa associata della Norwegian University, ha contato con il sostegno del Comites di Oslo che ha finanziato costi di correzione, traduzione, e di pubblicazione, e presentazioni pubbliche alla presenza dell’autrice.

Il secondo video sul progetto Drop-In, racconta come il Comites di Oslo abbia sostenuto un servizio di sportello psicologico agli italiani residenti in Norvegia durante la crisi pandemica del 2020-2022.

Redazione Madrid