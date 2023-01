A Bruxelles va avanti il progetto “Belgio chiama Italia” (audio notizia)

L’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, in occasione del 66mo anniversario della tragedia mineraria di Marcinelle, ha presentato “Belgio chiama Italia”, un progetto di collaborazione tra scuole italiane e belghe per rafforzare i rapporti bilaterali e la diffusione della cultura e lingua italiana anche sottolineando l’importanza della tradizionale commemorazione, tanto importante per gli italiani del Belgio.

Al progetto pilota hanno partecipato alcuni studenti e docenti del Liceo Ginnasio Francesco Vivona di Roma e dell’Ateneo reale di Sippelberg di Molenbeek che hanno avuto modo di intervenire per la prima volta alla commemorazione della tragedia mineraria di Marcinelle.

“Belgio chiama Italia” ha come obiettivo avvicinare le nuove generazioni alle radici di una tragedia che ha fortemente marcato le vicende ed il percorso dell’emigrazione italiana all’estero, e di contribuire a rafforzare Marcinelle come luogo simbolo.

Per informazioni o adesioni all’iniziativa, l’Ambasciata invita a contattare l’Ufficio Scolastico all’indirizzo email dircorsi.bruxelles@esteri.it.

Redazione Madrid