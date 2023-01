Fili della memoria in Pampa Gringa con i Piemontesi nel mondo (audio notizia)

“Recentemente una delegazione composta da 25 viaggiatori (musicisti, danzatori ed appassionati delle tematiche dell’emigrazione) ha visitato la Pampa Gringa, per incontrare le locali comunità piemontesi di dieci città argentine: dalla capitale Buenos Aires a Cordoba, La Varillas, Luque, Morteros, Rafaela, Rio Tercero, San Francisco, San Jorge e Santa Fè, per ben 2.800 chilometri di voli interni, salendo su sei aerei, oltre a 1.500 chilometri percorsi in pullman”.

“L’accoglienza è stata straordinaria, fantastica. Non c’è gioia più grande nel sapere che la nostra presenza ha reso felici questi nostri fratelli e sorelle d’Argentina, che amano studiare e parlare piemontese, la lingua dei loro nonni e bisnonni emigrati dal Piemonte”

Ne da notizia il presidente Renato Dutto sulla newsletter dell’Associazione Piemontesi nel Mondo nel raccontare con parole cariche di emozione le giornate dedicate allo scambio culturale in Argentina da parte dell’associazione Piemonte Cultura.

Redazione Caracas