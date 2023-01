IIC-Madrid, la Spagna di Benedetto Croce

MADRID – Benedetto Croce è stato uno dei filosofi italiani più apprezzati ed esponente di spicco del neoidealismo, il movimento filosofico, sviluppatosi a cavallo tra il XIX e il XX secolo, che si rifaceva al pensiero di Gerog Wilhelm Friedrich Hegel. Scrittore e politico, Croce rappresentò per l’antifascismo una guida morale. Infatti, sosteneva la tesi che il fascismo fosse “una malattia morale” che il progresso avrebbe inevitabilmente superato.

A settant’anni dalla sua morte, l’Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia in Spagna ricordano l’illustre intellettuale presentando la ristampa del suo “Diario di Viaggio” nella Penisola Iberica. Croce lo scrisse nel 1889, ancora ventenne. Lo fece in occasione di un suo viaggio in Spagna insieme ad un suo amico napoletano, Francesco Capece Galeota. Si tratta di un “taccuino” in cui annotò, con precisione, itinerari e impressioni. Quel viaggio accostò il filosofo alla realtà di un paese nuovo che accese in lui una grande passione.

Il “Diario di Viaggio” rappresenta un approfondimento dei legami che esistevano, e tuttora esistono, tra la Spagna e l’Italia e ancor più tra la Spagna e Napoli. Croce, nel suo taccuino, manifesta ammirazione per la semplicità del romanico spagnolo ma spregio per l’architettura araba. Lo allontana dalla cultura ispanica lo spettacolo barbarico delle corride ma anche gli elementi della controriforma presenti con le statue e Cristi sanguinanti, feticci di una religiosità eccessivamente superstiziosa e irrazionale. Negli anni successivi al viaggio in Spagna, Croce iniziò a lavorare a una serie di saggi che rappresentano una riflessione sui rapporti culturali e letterari tra Spagna e Italia.

Come segnala l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, “al viaggio del giovane scrittore, si accosta il viaggio simbolico che quest’opera – Il Taccuino – ha percorso, scomparendo e ricomparendo in diversi momenti della vita del grande pensatore, per essere pubblicato postumo in Italia nel 1961, a cura di Fausto Nicolini, e in una versione spagnola, a cura di Felix Fernandez Murga, nel 1993”.

Alla presentazione della ristampa del “Diario di Viaggio” di Benedetto Croce, prevista il 16 gennaio alle 18:30, interverranno il nostro ambasciatore, Riccardo Guariglia; la dottoressa Marta Herling, Segretario Generale dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici, e la direttrice dell’Istituto Italiano, Marialuisa Pappalardo.