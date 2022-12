CSIV Guanare, Coppa Navidad: Torino si mantiene nella scia dell’Atalanta

CARACAS – L’Atalanta si é fatta un bel regalo di Natale: vittoria (2-6 contro la Juventus) e vetta della classifica della Coppa Navidad. Vince anche il Torino (2-1) contro il Napoli e fa un balzo importante in classifica portandosi a -1 dagli orobici. L’Inter si aggiudica il “derby della Madonnina” superando per 1-3 il Milan. Vittoria al cardiopalma (3-2) per la Lazio contro il Palermo. Goleada (4-1) della Fiorentina contro la Roma.

Anche il Centro Social Italo Venezolano di Guanare avrà il suo “boxing day” con la disputa della 10ª giornata della Coppa Navidad di calcio a 5. Per oggi sono in programma quattro gare che promettono mantenere incollati ai seggiolini del sodalizio italico i tifosi del calcio a 5. Nel campetto del CSIV di Guanare, giocatori e non solo, smaltiranno le calorie ingerite durante il cenone di natale con le sfide di cartello che ci regalerà la Coppa Navidad: si partirà con il match tra la capolista Atalanta ed il Milan, in programma alle 21:30.

A seconda ora, alle 22:30, si affronteranno la seconda e la terza forza del torneo: Torino a quota 14 punti non vuole perdere contatto con la capolista (Atalanta a quota 15 punti), ma prima deve fare i conti con un Inter che non scherza (13 punti) e che sogna con una vittoria ed un passo falso dei bergamaschi per prendersi la cima della classifica.

Alle 23:30, giocheranno Juventus (12 punti) e Fiorentina (13 punti): i bianconeri vogliono riscattarsi dopo alcune gare sottotono, mentre i viola sanno che una vittoria può valere la vetta.

Nel posticipo il “derby della capitale”: Roma e Lazio sognano con un successo scaccia crisi. Chi riuscirà a spuntarla? Lo scopriremo al termine di questa affascinante gara: fischio d’inizio alle 0:30.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)