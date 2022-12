Crecen las vacantes de empleo

MADRID – De acuerdo con la Encuesta de Coste Laboral, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas, las vacantes de empleo han aumentado. La encuesta señala que el número de puestos de trabajo sin cubrir ha aumentado en 14 de las 17 comunicades autónomas. Han sido la excepción Cantabria, Extremadura y La Rioja.

El Ine revela que en el tercer trimestre del año las vacantes fueron 143 mil 876. El 91,2 por ciento correspondería al sector servicio. Las Comunidades más necesitadas han sido Cataluña, 23 mil 311 vacante; Madrid, 29 mil; Comunidad Valenciana, 19 mil 194; Andalucía, 18 mil 582 e Castilla y León, 12 mil 750.

El Ine explica que si no hay más vacantes no es solamente porque no haya fuentes de trabajo. Entre otras razones, indica el coste elevado de contratación.

Redacción Madrid