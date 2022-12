Ine, l’economia continua a crescere ma il ritmo è rallentato

MADRID – La crescita del Prodotto Interno Lardo non si è fermata. Ma ha rallentato. Nel terzo trimestre dell’anno l’incremento è stato appena dello 0,1 per cento. Lo afferma l’Istituto Nazionale di Statistiche spagnolo (Ine). Nel trimestre precedente, la crescita del PIB era stata del 2 per cento. Stando a quanto sostiene l’Ine, i risultati del terzo trimestre mostrano la debolezza della domanda interna durante i mesi estivi. Questa, comunque, è stata compensata dalla dinamicità delle esportazioni e dal turismo, che pare abbiano recuperato i livelli di pre-pandemia.

La lettura preliminare dell’economica, fatta dall’Ine, aveva messo in evidenza una crescita dello 0,2 per cento nel terzo trimestre, proiezione poi leggermente corretta. Tuttavia, la crescita dell’economia, su base annua, è stata del 4,4 per cento. Un risultato che va al di là di ogni proiezione. L’Ine, infatti, prevedeva una crescita del 3,8 per cento. Rivisto anche il Prodotto Interno Lordo del secondo trimestre: è passato dall’1,5 per cento al 2 per cento su base trimestrale e dal 6,8 per cento al 7,6 per cento su base annua.

Nonostante il rallentamento della crescita sia la Banca di Spagna, sia la Commissione Europea sia il Fondo Monetario Internazionale non vedono per la Spagna una recessione all’orizzonte.

Redazione Madrid