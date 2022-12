Sudamericano Under 20: la Vinotinto esordirà contro la Bolivia

CARACAS – La Vinotinto Under 20 già conosce le sue avversarie del torneo Sudamercano che si disputerà in Colombia, percorso che servirà per qualificarsi per il mondiale di categoria. Il torneo, che si disputerà dal 19 gennaio al 12 febbraio, avrà come sedi le città di Bogotá e Cali.

La nazionale venezuelana é stata inserita nel girone B insieme a Bolivia, Cile, Ecuador, Uruguay. Mentre nel girone A ci saranno i padroni di casa della Colombia, Argentina, Brasile Paraguay e Perù.

La Vinotinto esordirà il 20 gennaio contro la Bolivia nello stadio Palmaseca di Cali. Contro la “verde”, la nazionale venezuelana ha disputato due amichevoli a Santa Cruz de la Sierra con un bilancio di una vittoria ed un pareggio.

Dopo aver riposato nella seconda giornata, quella del 22 gennaio, la nazionale se la vedrà con l’Uruguay. Il 26 gennaio affronterà l’Ecuador (cambio dell’edizione anteriore). Infine chiuderà il suo percorso in questa prima fase affrontando il Cile.

Le prime 3 del girone A e B si qualificheranno per un esagonale dove ci saranno in palio 4 posti per il mondiale di categoria che si disputerà nel 2023 in Indonesia. A questo vanno aggiunti i biglietti per i Juegos Panamericanos, che si disputeranno tra il mese di ottobre e novembre del 2023 (il Cile ha già un posto garantito come paese ospitante).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)