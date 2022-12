BMX: il giorno di Natale Daniel Dhers pedalerà con i suoi tifosi

CARACAS – Conoscere il proprio idolo é il sogno di tutti, conoscerlo il giorno di Natale fa diventare il momento più indimenticabile! A Natale tutti i sogni si avverano? Quest’anno perlomeno uno sì: pedalare insieme al campione olimpico Daniel Dhers.

Il vincitore della medaglia d’argento a Tokyo 2020 ha invitato i suoi tifosi a partecipare ad una “bicicletada” che partirà il giorno di Natale dalla Piazza Francia del rione capitolino di Altamira ed arriverà fino ai monoliti di Los Proceres. Stando a quanto riferito dal campione delle due ruote la partenza é fissata per le 16:00.

“Andremo a fino a Los Proceres, daremo un paio di giri e ritorneremo fino ad Altamira, per chi vuole ritornare. L’idea é uscire in bicicletta, fare un giro, quelli che vogliono testare la bicicletta nuova, quelli che non vogliono fare la bicicletada possono passeggiare a Los Próceres. Ci vediamo lá!” ha detto Daniel Dhers in un video postato su Instagram.

Dhers non é nuovo a questo tipo di iniziative: uno dei primi posti dove ha svolto un’attività simile é stata la Cota 905, uno dei rioni popolari della capitale venezuelana. Il settore capitolino poche settimane prima dell’evento dello sportivo, nato 36 anni fa a Caracas, aveva vissuto momenti difficili per un confronto armato tra le forze dell’ordine ed alcuni capi di bande che aveva lasciato diversi feriti e morti. Dhers con le sue coreografie aveva portato un po’ di allegria non solo ai ragazzini, ma tutti i presenti.

Nel palmares sportivo del campione nato a Caracas il 25 marzo 1985, ci sono non solo la medaglia d’argento nei giochi olimpici di Tokyo 2020, ma tantissimi record e medaglie nei mondiali di BMX Freestyle.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)