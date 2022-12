CSIV di Guanare: Atalanta e Juventus guardano tutti dall’alto nella Copa Navidad

CARACAS – La Coppa Navidad del Centro Social Italo Venezolano di Guanare non smette di regalarci colpi di scena: adesso sul gradino più alto del podio ci sono Atalanta e Juventus appaiate a 11 punti, ma i bianconeri hanno una gara in più. Nelle 4 gare disputate sono state segnate 19 reti.

L’Atalanta ha travolto per 6-2 una Roma brutta copia di quella che si é aggiudicata il torneo natalizio nel 2021. In 5 gare disputate, i giallorossi hanno un magro bottino di 2 vittorie e 3 sconfitte. Storia ben diversa per gli orobici che fino a questo momento hanno collezionato 3 vittorie e 2 pareggi.

Dopo il ko 3-2 con il Napoli, la Juventus ha pareggiato 2-2 nel “Derby d’Italia” contro l’Inter. Con questo risultato i bianconeri riescono a mantenere la vetta della classifica, ma in coabitazione con l’Atalanta.

Seconda vittoria stagionale per il Napoli: dopo la vittoria 3-2 sulla Juventus, arriva un altro successo con lo stesso risultato sulla Fiorentina. Nell’altra sfida della Coppa Navidad, Palermo-Milan hanno pareggiato 1-1.

Dopo 7 giornate, la classifica é la seguente: Atalanta e Juventus sono al comando con 11 punti, seguono Inter e Torino con 10, Fiorentina con 9, Napoli con 7, Roma con 6, Milan e Palermo con 5, la Lazio é il fanalino di coda con 4.

Per oggi sono in programma Palermo-Napoli (21:30), Lazio -Juventus (22:30), Fiorentina-Atalanta (23:30) e Roma-Torino (0:30).

(di Fioravante de Simone / redazione Caracas)