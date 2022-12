Coppa Libertadores, sorteggi: Carabobo-Atlético Mineiro e Zamora-Boston River

CARACAS – Oggi, nella sede della Conmebol, si é svolto il sorteggio della fase 1 e 2 della Coppa Libertadores 2023. In queste prime fasi della massima competizione per club del Sudamerica, il Venezuela sarà presente con Zamora (fase 1) e Carabobo (fase 2). Nella fase a gironi ci saranno Metropolitanos (in qualità di campione in carica della Liga Futve) e Monagas (vice campione).

Lo Zamora dell’italo-venezuelano Francesco Stifano partirá dalla fase 1 dove se la vedrà con gli uruguaiani del Boston River. Il denominato “El sastre” farà il suo esordio nella massima competizione continentale per club.

Il sorteggio ha determinato che la gara d’andata si disputerà in terra charrúa, mentre il ritorno sarà nell’Agustín Tovar del rione “La Carolina” di Barinas. In caso di passaggio del turno, i ragazzi di Francesco Stifano se la vedranno con gli argentini dell’Huracan nella fase 2.

L’altra formazione della Liga Futve, il Carabobo, inizierà il suo percorso verso “la Gloria Eterna”, affrontando i brasiliani dell’Atlético Mineiro. La gara d’andata si disputerà in casa della formazione venezuelana, mentre quella di ritorno nella tana dei brasiliani.

In caso di passaggio del turno i ragazzi di Juan Domingo Tolisano affronteranno la vincente del confronto tra Universidad Católica (Ecuador) e Millonarios (Colombia).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)