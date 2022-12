Gustavo Duque reitera que “el interinato de Guaidó no tiene sentido”

CARACAS – Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao y líder del partido Fuerza Vecinal, aseguró que él ni su partido están de acuerdo en extender un año más el gobierno interino que lidera Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de 2015.

“Seguir alargando una arruga que no ha beneficiado a nadie”, afirmó Duque y agregó que el interinato no tiene sentido, de manera que hizo un llamado a los líderes de la oposición a entender la realidad venezolana. Argumenta que con el interinato lo que se hace es alargar un problema que se puede solucionar en México. Señaló que no hay interés por parte de los partidos que integran el G4, excepto Voluntad Popular, de darle continuidad a la instancia creada en 2019, pero habrá que esperar los hechos del 5 de enero próximo.

Vale comentar que el alcalde Duque se reunió con Nicolás Maduro para articular y evaluar aspectos que atañen a las instancias nacionales, cuyo encuentro aseguró, fue una “gran oportunidad” para expresar sus ideas referente al diálogo incluyente y plural con todo el país.

Duque insiste en que al unir a todos los factores habrá mejores resultados.

Dijo que Maduro escuchó atento las sugerencias plantadas, como eliminar el cobro de IVA en alcaldías y gobernaciones; la liberación de presos políticos y líderes sindicales; el voto en el exterior y atender los servicios públicos, así como el tema del aumento salarial que necesitan con urgencia los venezolanos.

