Accordo con la clinica MositalMed per l’assistenza sanitaria agli italiani a Mosca (audio notizia)

L’Ambasciata d’Italia a Mosca ha comunicato che è stato stipulato un accordo con la clinica ambulatoriale Mositalmed per l’assistenza sanitaria alla Comunità italiana residente in Russia. Per essere ammessi ai benefici dell’accordo, basterà dichiarare di volersi avvalere del relativo programma a prescindere dalla cittadinanza.

Oltre a prevedere uno sconto sulle prestazioni, si può richiedere il parere del professor Aldo Spallone, medico di riferimento dell’Ambasciata, sul processo diagnostico e terapeutico proposto dai medici della Clinica.

È inoltre prevista la possibilità di avere un secondo parere dal personale medico dell’Università di Roma Tor Vergata.

Redazione Madrid