Sánchez: “La destra ha provato a zittire il Parlamento spagnolo”

MADRID — Pedro Sánchez parla di “complotto”. Il premier spagnolo non ha lesinato toni duri per qualificare quanto avvenuto in giornata in merito alla discussa riforma penale approvata nel Congresso dei deputati. “La destra e l’ultra-destra oggi hanno tentato di zittire niente meno che il Parlamento spagnolo”, ha dichiarato dopo il Consiglio europeo da Bruxelles, riferendosi al tentativo dell’opposizione di invocare un intervento preventivo della Corte Costituzionale per frenare l’iter dell’iniziativa legislativa. “Ma gli spagnoli possono stare tranquilli; la democrazia e la Costituzione prevarranno, perché la Spagna è una delle democrazie più importanti d’Europa”, ha aggiunto Sánchez.

Il primo ministro ha ricalcato in conferenza stampa come l’episodio vissuto oggi sia stato inedito “in 40 anni”, sostenendo che il tentativo di coinvolgimento nella vicenda della Corte Costituzionale — che ha poi rinviato a lunedì una decisione a riguardo, permettendo di conseguenza la normale votazione della riforma — rappresenta un “complotto grossolano della destra e dell’ultra-destra”.