Bauli di sogni e di immigrazione: concorso letterario per italo-argentini (audio notizia)

Baúles de sueños e inmigración italiana (Bauli di sogni e immigrazione italiana). Con questo titolo è stato indetto un concorso letterario sul tema dell’immigrazione italiana nella circoscrizione de La Plata e della provincia di Buenos Aires, con l’obiettivo di salvare le esperienze e i valori degli immigrati e dei loro discendenti, giunti dalle diverse regioni d’Italia.

Tutti gli elaborati devono essere inediti, in lingua italiana o in spagnolo, ed inviati entro il 31 maggio 2023 al Consolato Generale d’Italia a La Plata, nel cui sito si possono consultare i dettagli del concorso. Le opere premiate saranno tradotte in italiano e in spagnolo.

Redazione Caracas