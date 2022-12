Vox minaccia di far saltare la finanziaria di Ayuso

MADRID — Possibile guaio in vista per Isabel Díaz Ayuso. Oggi, infatti, Vox ha annunciato di non esser disposto a consentire l’approvazione della legge di bilancio regionale del suo governo. Con un voto contrario della formazione di estrema destra, la leader popolare madrilena si troverebbe infatti senza maggioranza sufficiente per ottenere l’ok alla sua finanziaria. Una situazione che porterebbe la governatrice a ripresentarsi alle elezioni di maggio con il biglietto da visita di una sola manovra approvata in quattro anni di governo.

Secondo i media locali, la decisione di Vox è maturata dopo che l’Assemblea regionale non ha accettato la presa in considerazione degli emendamenti alla finanziaria firmati dalla formazione, in quanto sarebbero stati presentati in ritardo. Circostanza smentita da Vox stesso, che invece ha parlato di un “errore tecnico” del sistema in cui si registrano devono essere registrati.

“Non possiamo votare a favore o astenerci rispetto a una legge di bilancio per il cui dibattito siamo stati censurati”, ha dichiarato la leader territoriale a Madrid di Vox, Rocío Monasterio, ai microfoni di Telemadrid. “Di conseguenza, nel dibattito verranno discusse solo le proposte della sinistra. Si capisce, quindi, che il PP preferisce negoziare le sue finanziarie con Más Madrid, PSOE e Podemos”,

Tale presa di posizione complicherebbe chiaramente le possibilità di Ayuso di vedere la propria proposta di manovra approvata. Una situazione che si aggiungerebbe a un altro grattacapo per il suo governo, ovvero la prolungata mobilitazione di protesta dei medici di base, accompagnata da una consistente mostra di disappunto di una parte della società madrilena per la gestione della sanità pubblica.

Come sottolineato da alcuni media, Vox rappresenta, nell’ambito della destra, l’unica alternativa con opzioni di insidiare Ayuso per un’eventuale raggiungimento della maggioranza assoluta alle prossime regionali, in programma a fine maggio.

“Se Vox, a partire da ora, vuole abbracciarsi alla sinistra”, ha dichiarato il portavoce popolare all’Assemblea di Madrid, Pedro Muñoz Abrines, “dovrà spiegare il perché ai cittadini madrileni”.

