Tavola rotonda a Belgrado su “Innovazione e fuga dei cervelli” (audio notizia)

Il 14 dicembre nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura a Belgrado sarà avviata una tavola rotonda sul tema “L’innovazione nei Balcani occidentali come fattore chiave per ridurre la fuga dei cervelli e per promuovere lo sviluppo locale”.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di un gruppo selezionato di esperti e operatori con l’obiettivo di condividere i risultati dello studio realizzato dall’Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa e il CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) con l’obiettivo di esaminare come le imprese innovative e i poli/incubatori di innovazione nei Balcani occidentali possano contribuire positivamente allo sviluppo socioeconomico regionale e, in ultima analisi, ridurre la fuga di giovani altamente qualificati.

Sarà possibile seguire l’incontro in presenza e sulla piattaforma Zoom.

