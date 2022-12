Incidenti stradali: da giugno 729 morti sulle strade nei week end

BOLOGNA. – E’ una strage che sembra non avere mai fine quella che ogni week end si verifica sulle strade italiane, lasciando sull’asfalto morti e feriti. I tre giovani di 23, 21 e 15 anni deceduti nella notte tra sabato e domenica alle porte di Alessandria dopo che non si erano fermati all’alt dei carabinieri, con la loro auto che si è andata a schiantare contro il guard-rail facendo poi un volo di molti metri, e gli altri tre giovanissimi di 21, 19 e 25 anni che hanno perso la vita nell’incidente stradale tra la loro auto e un bus turistico, la scorsa notte sulla statale 96 a Modugno (Bari), sono infatti solo alcune delle vittime di questo ennesimo fine settimana di sangue.

In totale secondo l’Associazione amici della Polizia stradale (Asaps) sono stati 30 i decessi nel secondo fine settimana di dicembre, considerando anche la festività dell’8. Erano stati invece 33 in quello precedente. L’Asaps a partire da giugno ha calcolato che sono state in totale 729 le persone morte sulle strade solamente durante i week end, un dato tra l’altro parziale, e quindi sicuramente destinato ad essere più alto, perché manca il conteggio degli incidenti mortali di settembre.

Secondo i dati raccolti dall’associazione, nel periodo che va da giugno ad agosto 2022 sono state 448 le vittime durante i week end, 139 ad ottobre, 79 a novembre e 66 nei primi due fine settimana di dicembre. Dall’8 all’11 dicembre delle 30 vittime registrate otto hanno perso la vita in incidenti ‘plurimortali’. In 96 ore sono stati 20 gli automobilisti deceduti, 4 i motociclisti, 3 i pedoni e 3 i ciclisti.

Nessun sinistro mortale, ha rilevato l’Asaps, è avvenuto in autostrada, molti incidenti sono avvenuti sulle strade extraurbane principali, 15, che secondo l’associazione si confermano in assoluto le più pericolose. L’uscita di strada del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 15 vittime. Fra i 30 morti di questo week end 13 avevano meno di 35 anni, la vittima più anziana ne aveva 87, quella più giovane 15 anni. Sono state 5 le vittime in Piemonte e Puglia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 3 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, Lombardia e Abruzzo, 1 in Trentino Alto Adige, Marche, Campania, Lazio, Toscana, Sardegna e Sicilia.

L’Asaps ha anche raccolto i dati degli incidenti che nel 2021 hanno riguardato chi monta in sella ad una bicicletta o a un monopattino elettrico. Sono in totale 1.282 gli incidenti che non hanno visto coinvolti altri veicoli. Mentre 3.476 incidenti hanno riguardato biciclette e monopattini elettrici insieme ad altri mezzi.