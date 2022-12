Madrid sceglie l’Italia come protagonista delle feste natalizie in città

MADRID — Concerti, prodotti tipici, attività per i più piccoli e anche un laboratorio di presepistica napoletana: sono svariati gli eventi in agenda a Madrid per festeggiare il Natale, una programmazione in cui, quest’anno, spicca come assoluta protagonista l’Italia. Il Paese è infatti stato scelto come invitato speciale dalle autorità cittadine, che gli hanno assegnato un’area riservata in uno degli spazi del centro culturale Matadero.

La programmazione natalizia ufficiale di Madrid è stata presentata stamattina presso la sede del comune in Plaza de Cibeles. Appuntamento in cui non sono mancati interventi delle autorità, così come brevi esibizioni musicali e un’offerta di prodotti gastronomici italiani tipici di questo periodo dell’anno, come panettone e pandoro, a mo’ di colazione.

“Come Paese invitato non poteva esserci scelta migliore che quella dell’Italia”, ha commentato il sindaco di Madrid José Luis Martínez-Almeida, secondo cui, nei prossimi giorni, “la ‘nave’ 17 del Matadero sarà la Repubblica italiana”. Il primo cittadino madrileno ha annunciato inoltre che, nel corso delle festività natalizie, ci sarà un omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021. L’evento si terrà il 30 dicembre.

“Il Natale è un momento unico dotato di un immenso valore”, ha detto da parte sua l’ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, “per noi è un onore festeggiarlo con i madrileni”. Il diplomatico ha spiegato poi che la presenza italiana sarà garantita da diversi concerti, un mercatino natalizio, uno spettacolo della compagnia degli Sbandieratori di Firenze e un laboratorio di presepistica tenuto da specialisti di San Gregorio Armeno.

Il Natale madrileno avrà uno dei suoi appuntamenti cruciali i prossimi 17 e 18 dicembre, con uno spettacolo di ‘videomapping’ programmato presso il palazzo municipale di Cibeles. Le attività del Matadero — organizzate in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e la Camera di Commercio Italiana per la Spagna — sono invece previste a partire dal 22 dicembre. La programmazione completa può essere consultata sul sito https://www.navidadmadrid.com/

F.R./Redazione Madrid