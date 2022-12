Paura a Casamicciola, nuova evacuazione dalla zona rossa

CASAMICCIOLA. – Due settimane dopo la frana che ha ucciso 12 persone, sconvolto un’intera comunità e provocato danni difficilmente rimarginabili al territorio, ritorna la paura a Casamicciola. Il primo campanello d’allarme è arrivato nel corso della mattinata: la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo di colore arancione per l’isola d’Ischia a partire dalla prossima mezzanotte e per 24 ore. Nel pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Coc, il Centro operativo comunale, è stata disposta una nuova evacuazione dalle zone rosse individuate dalle verifiche di questi giorni.

Il commissario prefettizio di Casamicciola, Simona Calcaterra ha confermato l’ordinanza già emessa dopo la frana del 26 novembre e così tre auto sono state mandate in giro per l’isola con la richiesta esplicita di lasciare la zona rossa. L’invito ad evacuare stavolta, rispetto al precedente, “è più deciso e pressante”, è rivolto ai cittadini “per tutelarne la sicurezza” e non è facoltativo. Ci sono infatti ancora diverse persone intenzionate a non lasciare le proprie abitazioni anche in questa occasione.

Chiaro il quadro fornito dal direttore della Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo: “le piogge previste potrebbero provocare nuove frane, determinando una pericolosità che deve essere assolutamente presidiata”. Da mezzanotte, da quando scatta l’allerta arancione, potrebbero cadere sull’isola, in base alle previsioni, circa 60 millimetri di pioggia ma naturalmente “le criticità saranno diverse se le preciptazioni si verificheranno nel giro di un’ora o di diverse ore”. “Ci aspettiamo – spiega Giulivo – un nuovo impatto su un territorio già gravato”. Di qui l’invito della Protezione civile regionale “a tutti i cittadini di allontanarsi dalle abitazioni che sono state classificate come rosse in base alle analisi fatte dai Vigili del Fuoco”.

Il dolore dell’isola non ha fine. Oggi nella piccola chiesa della Santissima Annunziata, la parrocchia della frazione di Campagnano (zona collinare di Ischia Porto), il vescovo Pascarella ha officiato le esequie di Maurizio Scotto di Minico, della compagna Giovanna Mazzella (di 32 e 30 anni) e del loro piccolo Giovangiuseppe di appena 21 giorni. All’uscita, amici e parenti hanno liberato al cielo decine di palloncini bianchi. Sulla piccola bara di Giovangiuseppe una donna ha collocato un pupazzo.

La nuova evacuazione riapre anche il discorso sulla tutela delle abitazioni lasciate incustodite ma le forze dell’ordine vigilano con appositi servizi antisciacallaggio. E così la Polizia di Stato di Ischia ha denunciato 3 giovani ischitani che ieri sera si aggiravano nelle zone colpite dalla alluvione di Casamicciola. I tre, di 14, 17 e 22 anni tutti originari di Forio sono stati notati in via Casa Mennella da una pattuglia impegnata nel servizio anti sciacallaggio ed alla vista dei poliziotti hanno provato a nascondersi dietro ad una vettura ma sono stati subito fermati e perquisiti. Addosso gli uomini del vice questore Re hanno trovato attrezzi per lo scasso oltre ad un orologio antico ancora sporco di fango; per loro è scattata una denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli ed i due ragazzi minorenni sono stati affidati ai genitori.