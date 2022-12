Oliveros: “Economía venezolana enfrenta 5 problemas estructurales”

CARACAS – Asdrúbal Oliveros, Director de Ecoanalítica destacó durante el evento “Prospectiva 2023-Semestre I”, que realizó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Ucab, que la economía venezolana tuvo un buen primer semestre este año pero en el segundo período entró en una especie de letargo.

La situación llevó a elevar las presiones para aumentar el gasto público afectando la política inflacionaria y cambiaria, el crecimiento del consumo se desaceleró y el mercado cambiario, tanto el oficial como el paralelo, comenzó a presentar fricciones importantes.

El experto aseguró que Venezuela se enfrenta a una economía que no se ha arreglado y que no inspira confianza. Ensu opinión, tiene cinco problemas estructurales: ser parte del Top 6 de países sancionados; no cubrir las necesidades de financiamiento del sector privado; tener restricción de oferta de la economía y un consumo es muy limitado. Además, no hay sostenibilidad fiscal, lo que ocasiona que la verdadera recuperación sea limitada.

En su opinión, los 3.000 millones de dólares del acuerdo social pactado en México tendrán un efecto muy limitado sobre la solución de problemas.

Para el economista, el PIB caerá de 9% en 2022 a 4,7% en 2023; el PIB petrolero estaría en 7,9% y el no petrolero en 3,7%.

Calcula que la producción petrolera subirá a 835,5 barriles diarios con un precio de 66,4 dólares para la cesta petrolera venezolana y el cambio oficial se afianzará en 21,73 bolívares por dólar y el paralelo en Bs 22,19 para el primer semestre del año próximo.

En cuanto la inflación, la calcula en 97,9% con un fuerte impacto social por el alza de precios en dólares que estaría cerca del 35%, lo que disminuye las posibilidades de consumo.

Redacción Caracas