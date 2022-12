Ponte della Costituzione, ‘voglia di viaggiare’ nonostante il maltempo

MADRID — Alta occupazione negli hotel, stazioni e aeroporti affollati, centinaia di migliaia di auto in viaggio per le strade della Spagna. La settimana con doppio festivo —per la giornata della Costituzione (6 dicembre) e per l’Immacolata Concezione (8 dicembre) — è stata accolta con buone aspettative da parte degli operatori turistici, nonostante il rischio maltempo in buona parte del Paese.

Come spiegato a Efe dal presidente della Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jaime Marichal, la previsione del settore è infatti che a prevalere tra spagnoli e stranieri sia “la voglia di viaggiare”. Dinamica grazie alla quale, dopo il lungo periodo di restrizioni per il Covid, negli ultimi mesi l’industria turistica nazionale è riuscita ad avvicinarsi alle vette toccate prima della pandemia: tra gennaio e dicembre, ha ricordato ieri la ministra Reyes Maroto, la Spagna ha ricevuto la visita di oltre 63 milioni di turisti internazionali, solo 10 in meno rispetto allo stesso periodo nel 2019.

Così, Renfe ad esempio ha messo a disposizione 1,5 milioni di posti per muoversi su rotaia, mentre la Direzione Generale del Traffico ha previsto 13,5 milioni di spostamenti.

Resta solo da vedere se la pioggia e le basse temperature previste per i prossimi giorni di questa settimana non faranno cambiare idea a chi non vedeva l’ora di fare le valige.

Redazione Madrid