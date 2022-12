Atletica: più di 1.700 runners inscritti per la ‘Maratón CAF 2023’

CARACAS – La maratona CAF ha il suo fascino, la corsa podistica dalla sua prima edizione ha sempre attirato su di sé gli sguardi degli amanti del running in Venezuela. Per gli atleti, questa prova podistica é una data segnata con il pennarello rosso sul calendario. Appena viene annunciata i runners iniziano il conto alla rovescia.

Con un comunicato stampa gli organizatori hanno annunciato che fino ad oggi ci sono più di 1.700 inscritti, ma la cifra aumenterà sicuramente. Per l’iconica gara che attraversa le principali strade e rioni della capitale venezuelana hanno aderito 795 runners nell’edizone di 42,195 km, mentre la mezza maratona i partecipanti al momento sono 914. La gara podistica é in programma per il 19 marzo 2023.

Dalle cifre fornite dagli organizzatori troviamo che fino ad oggi i partecipanti nella categoria maschile saranno 1.000, mentre in quella femminile saranno 709. Ma la stima della CAF é che il numero di partecipanti a darsi battaglia sull’asfalto capitolino raggiunga la cifra di 8.000 mila partecipanti.

Le persone che vogliono testare le proprie gambe e la tenuta física possono inscriversi tramite il seguente link http://maraton.caf.com/es/contactenos/

Nell’albo d’oro del “Maratón CAF” spiccano i nomi di José David Cardona vincitore di quattro edizioni (2012, 2013, 2015, 2017) e Zuleima Amaya vincitrice di due edizioni (2016, 2017). Mentre Larry Sánchez e Yolimar Pineda sono passati alla storia come i primi vincitori di questa gara, la loro impresa risale al 2011. La lista di vincitori la completano runners del calibro di María Carvalho (2012), , Ruby Riativa (2013), Leidy Tabón (2015) e William Rodríguez (2016).

Nel 2013, Cardona con il suo crono di 2:18.23 non solo ha segnato il suo miglior tempo, ma anche quello della manifestazione. Mentre Zuleima Amaya ha il miglior tempo nella categoria femminile quando nel 2017 fermò il cronometro sul tempo di 2 ore 49 minuti e 23 secondi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)