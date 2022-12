Arrimadas: “Se Bal non torna indietro, presenterò la mia lista”

MADRID — Acque agitate dalle parti di Ciudadanos. Oggi, l’attuale leader Inés Arrimadas ha risposto per la prima volta in pubblico alla mossa del suo braccio destro Edmundo Bal, che ha annunciato l’intenzione di “guidare” il processo di “rifondazione” in corso nella formazione in corso dopo una lunga serie di batoste elettorali. “Io sto lavorando da molto tempo a una candidatura di unità”, ha affermato in conferenza stampa, aggiungendo di non volere “una rottura” del partito ma che, nel caso in cui il collega non ritirasse quanto comunicato, lei presenterà una propria “lista” all’assemblea generale interna prevista per metà gennaio.

Nel corso della conferenza stampa, Arrimadas ha ripetuto più volte di non aver voluto pronunciarsi sull’annuncio di Bal per alcuni giorni per concentrarsi su un lavoro “interno” rispetto a quanto avvenuto. Inoltre, ha detto che considera “assurdo” la possibilità che il partito si addentri in una “battaglia campale” per la leadership dello stesso in vista delle prossime elezioni generali, in quanto, secondo lei, adesso il partito dovrebbe concentrarsi più che altro sulla preparazione delle liste per le elezioni regionali e comunali in programma a fine maggio.

Il banco era stato fatto saltare da Bal venerdì scorso, con un annuncio a sorpresa. “Mi presento per guidare questo progetto, voglio guidare questo processo di rifondazione”, ha dichiarato a diversi giornalisti, aggiungendo di non voler “andare contro” Arrimadas. Anche se poi, in un’intervista rilasciata a El País il vice-segretario generale di Ciudadanos ha chiaramente detto di considerare neessario che non sia l’attuale presidente del partito a mantenerne la leadership nei prossimi mesi.

Da parte sua, Arrimadas non ha negato divergeneze con il suo “compagno, amico e braccio destro”. “Ci sono state discrepanze importanti su questioni molto rilevanti di attualità politica”, ha affermato, pur insistendo sull’idea di voler continuare a “lavorare per questa candidatura di unità”, di cui vorrebbe che Bal facesse parte.

“Niente può portare il partito alla rottura”, ha anche detto, aggiungendo che, tuttavia, la sua idea è che la nuova direzione del partito sia “più trasversale” e comprenda “nuove leadership e nuove squadre”. “Presenterò la mia lista all’assemblea del 15 gennaio solo nel caso in cui Edmundo non rifletta e non ritiri la sua candidatura, per continuare a costruire e far parte della candidatura di unità che io continuo a considerare la miglior opzione per questo partito”, ha aggiunto.

La risposta di Bal non si è fatta attendere molto. “La mia compagna Inés Arrimadas è d’accordo sulla mia proposta: una candidatura unitaria che comprenda quanto espresso dagli iscritti nella Rifondazione”, ha scritto su Twitter, “ecco perché tre giorni fa ho presentato una candidatura che aiuti a recuperare l’illusione e di cui voglio che lei faccia parte”.

Redazione Madrid