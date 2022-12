Aziende spagnole nella nuova edizione dell’Artigiano in Fiera

MADRID. – È arrivata ad una nuova edizione Artigianato in Fiera, la più importante, a livello internazionale, tra le fiere che si dedicano alla promozione di questo settore.

In questa edizione, grazie soprattutto all’intensa attività di promozione, contatto e selezione svolta nel corso dell’anno dal Dipartimento Fiere della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS), e della proficua collaborazione con le imprese e le istituzioni locali, vi parteciperanno 42 espositori spagnoli, distribuiti su una superficie di oltre 550 metri quadrati. L’intera area espositiva dedicata alla Spagna sarà gestita dalla CCIS.

Ospitata presso il centro espositivo di Rho-Pero, a Milano, l’evento accoglierà oltre 1.000.000 di visitatori e 3.000 espositori provenienti da tutto il mondo.

All’interno dell’Area Spagna, ubicata nel padiglione 7 di Fiera Milano, sarà esposta una grande varietà di prodotti artigianali appartenenti a distinti comparti: oggetti e complementi d’arredo, abbigliamento e accessori in cuoio e pelle, articoli di bigiotteria e gioielleria, articoli da regalo, articoli per la casa, giochi e modellini in legno e argilla, ideali per gli acquisti natalizi. Non mancheranno, inoltre, i prodotti alimentari tipici della cucina spagnola. I visitatori potranno infatti degustare piatti tradizionali come la paella e prodotti emblematici come il jamón iberico, oltre che un’ampia varietà di insaccati, liquori e distillati.

Si segnala, in particolare, la presenza di tre delegazioni regionali appartenenti rispettivamente a FECOEV (Ferias, Congresos y Eventos de Ibiza), l’Asociación para el Fomento y el Impulso de la Artesanía en Galicia ed Extremadura AVANTE, organismo pubblico orientato allo sviluppo industriale e imprenditoriale della regione occidentale del paese iberico.

L’Area Spagna sarà inaugurata domani 3 dicembre alle ore 15, alla presenza del presidente della CCIS, Marco Pizzi, del Segretario Generale, Michela dell’Acqua e le autorità locali in visita al grande evento.

La Fiera si protrarrà fino all’11 dicembre.

