Premiato il miglior ristorante italiano della Scozia (audio notizia)

Il ristorante toscano Da Vinci di Aberdeen è stato premiato come il miglior ristorante 100% Italiano di tutta la Scozia. All’evento hanno partecipato i migliori ristoratori italiani del Paese, che ogni giorno si impegnano per portare a tavola la vera tradizione italiana. Un messaggio forte e chiaro per ribadire l’importanza della tutela e della valorizzazione della cucina italiana nel mondo, sempre più soggetta a fenomeni di contraffazione e italian sounding.

Il Ristorante nasce nell’autunno del 2017, quando una coppia italiana con la passione per la cucina decide di trasferirsi in Scozia per dare vita a una piccola azienda familiare. Il premio testimonia il grande impegno, la qualità e l’amore per la cucina italiana del ristorante, che si attesta tra i migliori della Scozia.

Redazione Madrid