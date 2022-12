Giornata Nazionale dello Spazio a Bangkok con Galilei/22 (audio notizia)

Il 16 dicembre si terrà a Bangkok il Galilei/22, uno spettacolo di musica e letture in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio. Organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Thailandia, in collaborazione con l’Università di Padova, l’Università di Venezia, l’Assumption University di Bangkok, il Comune di Padova e Barco Teatro, calcheranno il palcoscenico l’attore Bruno Lovadina e i musicisti Jacopo Gianninoto e Luca Chiavinato

Lo spettacolo, un mix tra scritti e lettere di Galileo e musica per liuto composta dal padre e dal fratello di Galileo, Vincenzo e Michelangelo Galilei, due tra i maggiori liutisti della loro generazione, prevede la proiezione di opere d’arte visiva originali prodotte da giovani artisti locali con la loro interpretazione della vita di Galileo e con sottotitoli in inglese.