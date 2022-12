Importante riconoscimento alla Editorial Dahbar

MADRID:- L’Associazione di editori degli Stati Uniti (AAP) ha consegnato il Premio Jeri Laber alla Editorial Dahbar, fondata e diretta dal noto scrittore e giornalista Sergio Dahbar.

Questo premio viene concesso ad un editore che, fuori dai confini degli Stati Uniti, porta avanti un lavoro di grande incisività in difesa della libertà d’espressione.

La Presidenta e Direttrice Generale di AAP ha espresso gratitudine e ammirazione per la Editorial Dahbar che ha ricevuto il Premio Internazionale alla Libertà di Pubblicare, e ha ricordato il grande lavoro che svolgono in tutto il mondo alcuni editori che mettono a rischio la propria vita per pubblicare testi di grande rilievo.

Terry Adams, editore e Presidente del Comitato per la Libertà di Pubblicazione di AAP, ha sottolineato il coraggio di Editorial Dahbar che continua a pubblicare libri di grande valore sociale e democratico in Venezuela, nonostante il deterioramento della situazione sociale e politica del paese.

All’amico Dahbar le congratulazioni della nostra redazione.

Redazione Madrid