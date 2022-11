L’inflazione scende al 6,8% a novembre

MADRID — La tendenza si mantiene. L’inflazione scende anche a novembre, attestandosi sul 6,8%, secondo il dato flash dell’Istituto Nazionale di Statistica (INE). Una riduzione di 0,5 punti rispetto alla variazione annuale dei prezzi registrata ad ottobre, nonché la quarta mensile consecutiva. Va tenuto d’occhio, d’altro canto, l’indice dell’inflazione sottostante, ovvero il valore elaborato senza tenere in conto alimenti non elaborati e prodotti energetici, salito di un decimo dopo due mesi senza fluttuazioni, e ora fissato al 6,3%.

A influire sul calo di novembre sono stati in particolare, ancora una volta, le diminuzioni dei prezzi di elettricità e carburanti, così come (anche se in minor misura) la moderazione degli incrementi dei costi di indumenti e calzature, indica l’INE. Nell’ultimo mese, tuttavia, il margine di variazione del dato è stato inferiore a quello dei due mesi predenti, corrispondente a 1,6 punti in entrambi i casi.

Secondo il Ministero dell’Economia, comunque, il dato pubblicato stamattina dall’INE indica “un’importante tendenza verso il basso” dell’inflazione e “dimostra che le misure applicate dal governo per attutire l’aumento dei prezzi sono efficaci”. La titolare di questo ministero, Nadia Calviño, ha sempre sostenuto negli ultimi mesi che la decrescita di questi prezzi si sarebbe mantenuta.

Mentre l’indice generale e quello armonizzato (giù dal 7,3% di ottobre al 6,6% danno segnali positivi), a continuare a preoccupare è ancora quello dell’inflazione sottostante: come spiega El País, è proprio questo il valore utilizzato come riferimento dalle banche centrali per fissare la propria linea monetaria e ciò che non lascia presagire una fine a breve termine della spirale inflazionistica internazionale.

Con il dato di novembre, la media della variazione annuale dell’inflazione si attesta sull’8,5%, segnalano vari media: sarà perciò corrispondente a tale percentuale l’aumento delle pensioni e delle prestazioni dell’Ingresso Minimo Vitale.

