Festa dell’Associazione Siciliana Western Australia a Perth (audio notizia)

Grande festa per celebrare i 49 anni dell’Associazione Siciliana Western Australia e l’inizio delle festività natalizie con un pranzo pieno di sapori siciliani. Musica e balli all’insegna della grande musica italiana e un Babbo Natale con i regali per la gioia e l’allegria dei bambini presenti.

A conclusione della festa il Presidente dell’associazione Emilio Caruso ha ringraziato i presenti e in particolare tutti quelli che hanno contribuito maggiormente alla buona riuscita dell’evento. Non poteva mancare un brindisi per augurare Buon Natale a tutti accompagnato dal tradizionale panettone.