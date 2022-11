La mirada se pone en movimiento con “Homenaje a Soto”

CARACAS – “Homenaje a Soto” es la nueva muestra disponible en Caracas que reconoce el trabajo del gran maestro venezolano Jesús Soto, donde se expone una selección de piezas elaboradas entre 1946 y 2004, que dan uan visión general del trabajo del artista.

La muestra se montó bajo la curaduría de Thaia Rivero, y el Grupo Orión, encargado de rendir este primer homenaje a Soto en el marco del centenario de su nacimiento y podrá verse hasta el 4 de diciembre en el Cubo Negro, Chuao, justo donde se erige una magistral obra (Volumen virtual suspendido, 1979) que de techo a piso y como una lluvia permanente, llena los espacios de la particular arquitectura de la edificación.

Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo del Grupo Orión, reiteró que el maestro Soto “es uno de los grandes artistas plásticos de la modernidad y, aunque el arte no tiene patria y es patrimonio de todos los seres humanos, tenemos la fortuna de que Soto sea venezolano.”

El espectador podrá visitar tres salas, una donde se exhiben las obras y dos de ellas tienen proyecciones de video, uno de 1961 realizado por Ángel Hurtado, titulado “Soto una nueva visión del arte”, y en la otra sala se verán videos del trabajo de cuatro años con el maestro Soto y un grupo de amigos músicos llevados de la mano por el compositor Chuchito Sojo.

Honores al cinetista

Se conoció que esta iniciativa es la primera de muchas otros que se harán en América Latina para conmemorar el nacimiento de Jesús Soto, así como otras en Caracas como la que se hará en el Centro de Arte Los Galpones, donde se proyectará el documental “Soto y los hombres volaron de tus manos” de la cineasta Marilda Vera, un taller para niños el sábado 26 de noviembre y la realización de un mural con imagenes de la exposición.

Para la curadora, la trascendencia de la obra de Jesús Soto radica en el sorprendente efecto de movimiento que produce al pasar frente a su obra. “Sucede lo inesperado, la percepción de la realidad no es la misma, el plano vibra, salta, se mueve. La mirada pone en movimiento aquello que suponemos estático y libera la percepción del mundo en todo aquel que lo observa”.

La exposición se podrá visitarse de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.; los sábados de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Entrada libre.

Redacción Caracas