Informalidad e importaciones sigue desplazando a industria venezolana del vestido

CARACAS – El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (Cavediv), indicó que la industria nacional corre el riesgo de desaparecer si sigue siendo arropada por las importaciones y la informalidad.

Dijo que a pesar de la gran cantidad de emprendimientos en el área textil enfocados en la comercialización de prendas de vestir, la “producción nacional apenas está sobreviviendo”.

Señaló que el deterioro en la industria de la confección de prendas de vestir ha llevado en 20 años a reducir casi el 94% de las empresas, al pasar de 400 industrias formales afiliadas a la Cámara, a tener en la actualidad sólo unas 25, a causa de la hiperinflación que empeoró la crisis en Venezuela.

Rimeris comentó que la realidad que golpea al sector se concentra en la ropa importada que ha ganado terreno ante la producción nacional, las industrias informales y emprendimientos que sobreviven y los rastros de industrias formales que deben aplicar estrategias de supervivencia.

Alertó que hay una protección de las importaciones de casi 100%, de manera que es más barato y fácil importar que producir a nivel nacional y además, en el país sigue una alta inflación cercana a 196% que eleva la devaluación, lo que ocasiona una falla estructural de la economía.

Importación desleal

Comentó que además hay una importación “puerta a puerta” aprobada por el gobierno que resulta más económica y no paga aranceles ni Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero que ha hecho mucho daño a la producción local y resultan entrar en condiciones desleal para la economía nacional.

Igualmente rechazó la informalidad y comercios que no pagan impuestos. Están ubicados en mercados y sitios populares del territorio. Dijo haber muchos emprendimientos en el área de la confección y comercialización de prendas de vestir que no pagan impuestos, pero lamentablemente no cuentan con un diagnóstico completo por parte de Cavediv y tampoco hay cifras oficiales.

Rimeris comentó que muchas fábricas grandes y formales cerraron, pero otras, en especial las pequeñas, pasaron al sector informal para evitar pagos de impuestos. La industria tradicional se ha reducido al mínimo en los últimos años y seguirán, si aplican estrategias que les permita sobrevivir y diferenciarse de los productos importados más baratos.

Finalmente señaló que el panorama no es muy alentador y dependerá del contexto social y político del país, por lo que toca a cada quien buscar la manera de mantenerse.

Redacción Caracas