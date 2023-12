Oltre lo sport: miracolo di Natale con il colombiano Falcao come protagonista

CARACAS – Il Natale ha un fascino speciale ed unico: con la sua aura incantevole, si presenta come un periodo carico di tante cose belle, dagli addobbi ai cibi, senza dimenticarci delle letterine con richieste di regali dei piú piccoli.

La bellezza di questo periodo dell’anno non si limita solo alle cose appena enunciate, ma anche nei gesti di generosità e nell’atmosfera di calore umano che pervade l’aria. Durante questa festa, le persone si dedicano a diffondere gioia e amore, partecipando a tradizioni che rafforzano i legami familiari e comunitari.

Il Natale 2023, ci ha regalato una storia bellissima che ha avuto come protagonista il calciatore colombiano Radamel Falcao ed una ragazzina venezuelana di nome Lisa. Questa giovane di 18 anni fa l’ambulante vendendo i “platanos” non solo per portare a casa il pane quotidiano, ma anche per pagarsi gli studi.

La notizia é arrivata all’ex bomber di Monaco ed Atlético Madrid grazie al tiktoker venezolano Manuel Alejandro Núñez, noto per i suoi video a caccia di persone bisognose. Un giorno l’influencer, mentre era alla guida della sua macchina, ha notato questa ragazzina che vendeva i “platanos” con uno sguardo molto preoccupato e gli ha chiesto “Perché lavorava alla sua etá per strada?” E la risposta della ragazza é stata chiara: “Perché nessuno mi aiuta e devo pagarmi la scuola e il mio sogno é quello di prendermi il diploma e continuare a studiare!”

La notizia é arrivata all’ex bomber della nazionale colombiana che ha inviato 1.000 dollari alla giovane studentessa. Va segnalato che “la tigre” ha un forte legame con il Venezuela, quando era piccolo ha vissuto qui per diversi anni: suo papá Radamel García tra il 1991 e 1996 ha giocato nel campionato venezuelano difendendo le maglie di Deportivo Táchira, Mineros, Monagas e El Vigía..

Il gesto di Falcao c’insegna che a Natale tutti i sogni possono diventare realtá.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)