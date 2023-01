Pugliesi in Spagna: una serata all’insegna delle tradizioni gastronomiche

MADRID. – Una serata all’insegna della cultura gastronomica nel ristorante Just Italia con piatti tipici della cucina pugliese magistralmente descritti dal presidente onorario dell’Associazione Pugliese a Madrid, nonché consultore della Regione, Franco Savoia.

Fondata circa tredici anni fa, l’Associazione Pugliese in Spagna è quella con più anni di attività rispetto alle altre associazioni presenti sul territorio e inoltre può contare su un bacino di più di 6.300 pugliesi residenti in Spagna e iscritti all’Aire. Una realtà ben visibile l’altra sera con il Just Italia sold out.

Sebbene si creda che gli italiani in Spagna non sentano tanto la necessità di unirsi, ultimamente sotto la spinta del Comites di Madrid il vento sta cambiando e si sono create nuove associazioni regionali e culturali.

C’è poi da dire che, di fronte al richiamo della propria cucina regionale, nessuno si tira indietro. Il menù della serata prevedeva focaccia classica barese, burratina con pomodorini, orecchiette con cime di rapa, tubetti alle cozze e per dolce il mini pasticciotto leccese. Un menù a tinta barese e leccese, le città da cui provengono la maggior parte dei pugliesi in Spagna a cominciare dal presidente dell’associazione Francesco Cota di Lecce mentre il segretario Fernando Lomaglio è di Barletta, ambedue presenti nella cena.

Ci ha pensato Franco Savoia ad animare la serata con la presentazione e descrizione dei piatti preparati dallo chef di Just Italia seguendo rigorosamente le ricette tradizionali.

Per le orecchiette alle cime di rapa, come districarsi nel mercato delle verdure e scegliere quella giusta? Ce lo spiega Franco Savoia:

Friarielli o cime di rapa?

Ecco il trucco per riconoscerli!

Cima di rapa e friariello sono molto simili, difficili da identificare con certezza. Dai libri di botanica si apprende che cime di rapa e friariello provengono esattamente dalla stessa identica pianta: Brassica rapa subsp. sylvestris var. esculenta.

Proprio così, non esistono differenze tra i due dal punto di vista botanico.

Friariello è un termine dialettale con cui viene chiamato il bocciolo appena fiorito della cima di rapa, ecco dunque che la cima di rapa è la pianta da cui si raccolgono i friarielli.

La principale e unica differenza tra cima di rapa e friarielli, è che il primo termine è usato quando si vendono piante intere mentre i secondi sono “pronti per l’uso”!

Cozze gialle, arancioni e rosse

Tra una portata e l’altra abbiamo anche scoperto, sempre grazia all’erudizione culinaria di Savoia, la differenza tra i vari tipi di cozze. La più piccola discoglio, tipica dell’Adriatico, è la più saporita ma anche la differenza di colore ha un significato: la giallina è maschio (poco saporita); l’arancione è femmina (buona); la rossa è femmina gravida (eccellente).