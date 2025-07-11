Fidanza (Ecr): Meloni rilancia l’attenzione del governo sul sud

Milano, 11 lug. (askanews) – “Giorgia Meloni rilancia l’attenzione del governo e di Fratelli d’Italia sul sud, il mezzogiorno come locomotiva di sviluppo per l’intera Italia e i conservatori europei sono a Napoli per rilanciare la centralità dell’Italia e dell’Europa nel Mediterraneo, una piattaforma geopolitica fondamentale in cui l’Italia di Giorgia Meloni è sempre più protagonista”. Lo ha detto Carlo Fidanza, vice presidente di Ecr, a margine dell’evento organizzato dai Conservatori e riformistieuropei a Napoli.