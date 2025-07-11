Pogacar concede il bis e torna in maglia gialla al Tour

GUERLEDAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince anche la settima tappa del Tour de France 2025, la Saint Malo-Mur de Bretagne Guerledan di 197 chilometri. Lo sloveno della UAE Emirates, dopo il successo ottenuto nella quarta frazione di Rouen, concede il bis battendo nuovamente l’acerrimo rivale Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e il britannico Oscar Onley (Picnic PostNL), rispettivamente secondo e terzo. In virtù di questa affermazione, la numero 101 in carriera, il campione del mondo si riprende la maglia gialla, sfilandola a Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck). “Sono veramente felice per la vittoria, abbiamo fatto un grande lavoro – sottolinea al traguardo Pogacar, vincitore fin qui di tre Tour, tra cui quello del 2024 – Mi dispiace per la caduta di Joao Almeida, gli dedico la vittoria. Volevamo vincere su questa vetta iconica, ieri abbiamo speso tanto e oggi abbiamo avuto un rematch con Van der Poel, che però non è riuscito a tenere fino alla fine. La squadra ha fatto un lavoro fantastico, Narvaez ha speso molte energie e mi ha portato fino all’ultimo chilometro. Tornare in maglia gialla dopo due giorni è bellissimo, ma ci aspettano delle tappe dure”. Niente da fare per la fuga di giornata composta da cinque uomini: Alex Baudin (EF Education Easy Post), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Marco Haller (Tudor), Ivan Garcia Cortina (Movistar) ed Ewen Costiou (Arkea B&B Hotels). La Grande Boucle perde un altro italiano: Mattia Cattaneo (Soudal Quick Step) è costretto al ritiro in quanto non è riuscito a recuperare dalla caduta degli scorsi giorni. Domani l’ottava frazione, la Saint Meen le Grand-Laval Espace Mayenne di 171,4 chilometri.

